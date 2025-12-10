Товарооборот России и Туркменистана вырос на треть – Путин

Россия и Туркменистан за январь-октябрь уходящего года нарастили товарооборот до показателя, существенно превышающего весь прошлый год, рассказал Владимир Путин.

Объем торговли между Россией и Туркменистаном за первые 10 месяцев 2025 года вырос на 35%, об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год"

– Владимир Путин

По его словам, российские компании стремятся к реализации новых инвестпроектов на рынке Туркменистана. Российский лидер также обратил внимание на развитие сотрудничества Москвы и Ашхабада в энергетической сфере, в области транспорта и в других отраслях.