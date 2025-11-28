"Ноа" добился победы над "Легией"

Ереванский "Ноа" в домашней игре добился волевой победы над польской "Легией". Победный мяч на счету боснийского легионера Мулахусейновича.

Армянский "Ноа" в домашнем матче одолел польскую "Легию" в 5-м туре первой стадии Лиги Конференций. Футболисты из Еревана добились минимальной победы – 2:1.

Поляки быстро адаптировались к гостевым условиям и открыли счет уже на 3-й минуте – отличился Райович. Армянская команда пыталась исправить ситуацию, однако успех пришел только во второй половине матча.

Сначала Матеус Айяс сравнял счет на 57-й минуте игры, а затем боснийский легионер "Ноа" Нардин Мулахусейнович вколотил победный мяч. Это произошло на 84-й минуте.

С учетом победы "Ноа" занимает 13-е место в турнирной таблице. Армянский клуб набрал 8 очков. Следующий матч команда из Еревана проведет против киевского "Динамо".