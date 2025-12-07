Новые отели открылись в КЧР в 2025 году

В России в 2025 году номерной фонд качественных мест размещения пополнится на 10,5 тыс номеров. В число регионов, показавших значительный прирост номерного фонда единственной в СКФО попала КЧР.

Около 6% всех новых гостиничных номеров, открытых в России в этом году, придется на Карачаево-Черкесию, пишет "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные NF Group.

Всего в России в 2025 году появится 10,5 тыс новых качественных гостиничных номеров – то есть в современных отелях, санаториях и апарт-отелях уровнем не ниже "три звезды".

В этом году в стране будет введено на 17% больше номеров в местах размещения, чем в 2024 году. Больше всего новых номеров появилось в этом году в Краснодарском крае - 33%. В топ-6 регионов по вводу новых гостиничных номеров вошла, наряду с Санкт-Петербургом, Тверской областью, Москвой и Татарстаном, Карачаево-Черкесия - на нее приходится 6% всех новых номеров в РФ. На эти шесть российских регионов приходится более 65% всего нового номерного фонда, Отметим, что КЧР стала единственным регионом Северного Кавказа, попавшим в топ по приросту номеров.