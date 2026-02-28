Одуматься стороны конфликта в Иране призвал глава Ватикана

Глава римской католической церкви Папа Римский Лев XIV выступил с обращением, в котором призвал стороны конфликта остановить "спираль насилия" вокруг Ирана и сесть за стол переговоров.

Глава римской католической церкви Папа Римский Лев XIV сегодня после традиционной воскресной проповеди и молитвы "Ангел Господень" на площади святого Петра в Ватикане обратился к участникам конфликта вокруг Ирана с призывом взять на себя ответственность и остановить "спираль насилия".

"Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке и в Иране. В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге"

- Папа Римский Лев XIV

Единственный разумный способ решения подобных противоречий - дипломатия, только она в состоянии способствовать благополучию народов, стремящихся к мирному сосуществованию на основе справедливости, отметил понтифик, передает Vatican News.

Эта трагедия в скором времени может приобрести огромные масштабы, и я обращаюсь к сторонам конфликта с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть, - добавил Святейший Отец.