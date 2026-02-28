Ситуация на Ближнем Востоке обнажила проблему с российскими туристами

Ситуация с туристами из России, "застрявшими" в странах Ближнего Востока, обеспокоила министерство экономического развития страны, которое отслеживает ее во взаимодействии с МИД и Минтрансом РФ.

Минэкономразвития России внимательно отслеживает ситуацию с российским туристами, находящимися на Ближнем Востоке, взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, говорится в комментарии пресс-службы министерства.

"Министерство находится во взаимодействии с туроператорами, АТОР, МИД, Минтрансом, представителями министерства за рубежом, а также с зарубежными туристическими ведомствами. Внимательно отслеживаем ситуацию с российским туристами, находящимися на Ближнем Востоке"

В то же время ситуация в регионе остается сложной: она продолжает усугубляться из-за отмен авиарейсов между Россией и ближневосточными странами на фоне ситуации в регионе, только на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минтранса РФ.

"Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно"

По подсчетам Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), только в ОАЭ сейчас могут находиться около 200 тыс россиян – и это не только организованно путешествующие российские туристы, но улетевшие в деловые поездки или путешествующие самостоятельно наши граждане, сообщил президент союза Алексей Волков.

При этом удары БПЛА и ракет пришлись на ключевые туристические локации ОАЭ, самые известные отели. По информации АТОР, это около 50 тыс организованных туристов и как минимум 50-100 тыс индивидуальных путешественников.

Есть проблемы и с транзитными пассажирами как в направлении России, так и в направлении на отдых: они тоже не могут вылететь, МИД и Минтранс России сейчас активно занимаются этим вопросом.