Трамп: Иран бьет слабо, и ему лучше не усиливать атаки

Подводя итоги первого дня иранского военного конфликта, президент США Дональд Трамп отметил, что интенсивность контрударов Ирана ниже прогнозов Пентагона, и рекомендовал Тегерану не наращивать ответные боевые действия против американских баз на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на планы Корпуса стражей Исламской революции усилить контратаку Израиля и баз США на Ближнем Востоке после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул, что в таком случае ВС США дадут еще более мощный ответ иранским войскам.

"Иран только что заявил, что сегодня собирается нанести очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо ранее. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой"

– Дональд Трамп

При этом в вечернем интервью CBS News Трамп заявил, что американская армия готовилась к куда более мощной контратаке Ирана в первый день американо-израильского нападения на Исламскую Республику.

"Это было то, чего мы ожидали. Но мы думали, что военный ответ Ирана будет вдвое сильнее"

– Дональд Трамп

Президент США добавил, что по известным ему данным Корпус стражей Исламской революции все еще воюет против американских баз в регионе и Израиля не настолько энергично, как прогнозировал Пентагон.