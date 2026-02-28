Вестник Кавказа

Иран планирует сегодня избрать верховного лидера страны

Сегодня для избрания нового верховного лидера Ирана соберется совет экспертов, который планирует в кратчайшие сроки выполнить требования Основного закона страны.

Уже сегодня в Иране начнет работу совет экспертов, задача которого – избрать нового верховного лидера Ирана, заявил в эфире госТВ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Согласно статье 111 Конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Сегодня будет собран совет экспертов и начнет работу"

- Али Лариджани

В субботу верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что временно руководить страной согласно ее Конституции после гибели Верховного лидера Али Хаменеи от ударов США и Израиля накануне будет совет, состоящий из нескольких действующих представителей руководства страны, рассказал первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

