Атакована американская база в Эрбиле – СМИ

Военная база США подверглась нападению в городе Эрбиль в Ираке. Как сообщают иранские СМИ, атаку совершила проиранская группировка.

Проиранская группировка в Ираке нанесла удар по американской базе в Эрбиле, передает агентство Fars.

"Поднялся столб дыма с базы США в Эрбиле, Ирак"

– Fars

Ранее появилась информация о сильных взрывах в Эрбиле.

Напомним, накануне США и Израиль нанесли ряд ударов по Ирану, в результате которых погиб в том числе Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ИРИ объявлен 40-дневный траур.

Корпус стражей исламской революции заявил о скором старте мощнейшей военной операции против Израиля и баз США в регионе, удары по которым наносились еще накануне.