Совбез ООН собрался на экстренное заседание по Ирану

Члены Совбеза ООН проводят в эти минуты экстренное заседание. Оно посвящено ситуации вокруг Ирана.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки, совершенной в субботу Соединенными Штатами и Израилем на Исламскую Республику.

В ходе встречи генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападение США и Израиля.

"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности"

– Антониу Гутерриш

Он также обратился к сторонам конфликта с призывом возобновить переговоры.