Рубио отменил визит в Израиль

Поездка госсекретаря США в Израиль отменена. Она должна была состояться в начале следующей недели.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио принял решение отменить поездку в Израиль, которая должна была состояться в первых числах марта. Об этом сообщил его помощник Дилан Донсон.

"В связи со сложившимися обстоятельствами госсекретарь Рубио не поедет в Израиль 2 марта"

– Дилан Донсон

США и Израиль нанесли в субботу удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В ответ Исламская Республика выпустила ракеты по Израилю и по объектам США, которые находятся в странах Ближнего Востока.