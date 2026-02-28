Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку - Уолтц

Майк Уолтц возложил вину на Иран за то, что ядерная сделка до сих пор не заключена. Он подчеркнул, что у Тегерана была такая возможность, но он ей не воспользовался.

Постпред Соединенных Штатов в ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон приложил все усилия для заключения сделки с Тегераном.

В ходе своего выступления на экстренном заседание Совбеза ООН он подчеркнул, что Иран эту возможность проигнорировал.

"Соединенные Штаты делают всё, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании этого конфликта с Ираном, но Иран не воспользовался этой возможностью"

– Майк Уолтц

Напомним, в феврале этого года представители США и Ирана возобновили переговоры, прерванные летом 2025 года из-за обострения ирано-израильского конфликта. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли удары по объектам, находящимся на территории Ирана. В ответ Исламская Республика выпустила ракеты по Израилю и по объектам США, которые располагаются в странах Ближнего Востока.