Нетаньяху: Израиль будет воевать до победы над Ираном

Глава Еврейского государства рассказал израильскому населению о смерти иранского лидера Али Хаменеи и обязательстве вести войну против Ирана до победного конца. Также он предложил жителям Ирана самостоятельно устроить госпереворот в Исламской Республике.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал израильским гражданам вести боевые действия против Исламской Республики Иран так долго, как только потребуется для государственного переворота в ИРИ.

В связи с этим он призвал жителей Израиля набраться терпения, заверив их, что новая война, начатая Еврейским государством, обязательно завершится полноценным миром на Ближнем Востоке.

В качестве итога первого дня нападения на Иран Нетаньяху назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи, хотя официального подтверждения его гибели нет. Свою уверенность в смерти Хаменеи он связал с уничтожением резиденции верховного лидера.

"Сегодня утром в результате мощного внезапного удара мы разрушили комплекс зданий Хаменеи. Есть все признаки того, что, может быть, его уже больше нет"

– Биньямин Нетаньяху

В связи с этим Биньямин Нетаньяху обратился также к иранской оппозиции, призвав ее выйти на улицы и взять власть в свои руки.

"Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете завершить это дело и свергнуть режим"

– Биньямин Нетаньяху