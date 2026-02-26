Удары Израиля и США по Ирану 2026: цели, жертвы, ответ Тегерана, что известно на данный момент?

Сегодня ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу масштабной конфронтации. Расскажем, почему США напали на Иран, какие объекты в Иране подверглись атаке, каковы цели США и Израиля в Иране, как Иран ответил на удары Израиля и США, каковы последствия ударов по Ирану и другим странам, а также как мир отреагировал на удары Израиля и США по Ирану.

Израиль и США нанесли серию массированных ударов по территории ИРИ, что спровоцировало ответный ракетный обстрел со стороны Тегерана как по израильским территориям, так и по американским военным объектам, расположенным в странах Персидского залива. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало "масштабной военной операции", а израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о совместной операции под названием "Рык льва". Американское военное ведомство же присвоило своей части миссии название операция "Эпическая ярость".

Почему США напали на Иран?

Конфликт разразился на фоне, казалось бы, активного дипломатического процесса. Всего за два дня до ударов, 26 февраля, в Женеве при посредничестве Омана прошел очередной, третий по счету, раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Основными темами были ядерная программа Тегерана и его ракетный потенциал.

Оманский посредник, глава МИД Бадр аль-Бусаиди, накануне атаки выражал сдержанный оптимизм, заявляя, что мирное соглашение "достижимо", и раскрыл детали иранских предложений. По его словам, Тегеран был готов пойти на беспрецедентные уступки: никогда больше не иметь запасов обогащенного урана, пойти на необратимое сокращение существующих запасов и допустить инспекторов МАГАТЭ для верификации. Аль-Бусаиди назвал эти условия даже более выгодными для Запада, чем знаменитая ядерная сделка 2015 года, из которой Трамп вышел в 2018 году.

Однако эти заявления диссонировали с действиями Вашингтона. За несколько недель до ударов США провели крупнейшее со времен Иракской войны наращивание военной мощи в регионе, сосредоточив там две ударные авианосные группы, значительный флот истребителей и военных кораблей. Американский лидер публично выражал недовольство позицией Ирана и установил фактический ультиматум для достижения прогресса.

Таким образом, Вашингтон либо изначально рассматривал переговоры как прикрытие для военной подготовки, либо разочаровался в их перспективах в процессе. Хотя в Иране считали, что идут на огромные уступки, в Вашингтоне и Иерусалиме их сочли недостаточными.

Существует и точка зрения, что это была модель "принудительного торга", когда ограниченная сила применяется для усиления переговорных позиций. Однако масштаб последовавшей атаки позволяет предположить, что цель составляет смена режима в Тегеране. Сам американский лидер призвал иранский народ "взять под контроль правительство", назвав это, возможным, "единственным шансом на поколения вперед".

Какие объекты в Иране подверглись атаке?

Удары, нанесенные на начальном этапе, охватили значительную территорию Ирана:

Тегеран. Первая серия взрывов прогремела в иранской столице около 9:27 утра по местному времени. Под обстрел попали в том числе Университетская улица, район Джомхури, северный район Сейед Хандан, а также район рядом со штаб-квартирой КСИР. Ракетный удар поразил и резиденцию Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Спутниковые снимки, опубликованные CNN, подтвердили попадание в комплекс Хаменеи, зафиксировав черный дым над несколькими зданиями;

Первая серия взрывов прогремела в иранской столице около 9:27 утра по местному времени. Под обстрел попали в том числе Университетская улица, район Джомхури, северный район Сейед Хандан, а также район рядом со штаб-квартирой КСИР. Ракетный удар поразил и резиденцию Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Спутниковые снимки, опубликованные CNN, подтвердили попадание в комплекс Хаменеи, зафиксировав черный дым над несколькими зданиями; Другие города . Взрывы также были зафиксированы в Керманшахе, Куме, Тебризе, Исфахане, Иламе, Кередже и провинции Лурестан. Сообщалось об ударах по военным объектам на западе страны;

. Взрывы также были зафиксированы в Керманшахе, Куме, Тебризе, Исфахане, Иламе, Кередже и провинции Лурестан. Сообщалось об ударах по военным объектам на западе страны; Трагедия в Минабе. Одним из самых ужасающих инцидентов стал удар по начальной школе для девочек в городе Минаб в южной провинции Хормозган. Иранское информагентство Tasnim подтвердило гибель 85 человек, включая детей, добавив, что более 90 были ранены. Позже официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи сказал, что число жертв этого удара выросло до 160. Удар пришелся по району, где также дислоцированы силы КСИР. Кроме того, власти ИРИ сообщили об ударе по спортзалу в городе Ламард (провинция Фарс), в результате которого погибло менее 15 человек.

Каковы цели США и Израиля в Иране?

Заявления лидеров США и Израиля позволили составить четкое представление о задачах операции. Также два лидера провели сегодня телефонный разговор, детали которого пока не разглашаются.

Цели США в Иране, заявленные Трампом

Ликвидация ракетной программы - уничтожить иранский ракетный потенциал и "стереть с лица земли" его ракетную промышленность;

Уничтожение ВМФ - полное уничтожение военно-морского флота Ирана;

Прокси-силы - нейтрализовать поддерживаемые ИРИ вооруженные группировки по всему региону;

Ядерное нераспространение - не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия;

Смена режима - Трамп фактически призвал военных Ирана сложить оружие в обмен на амнистию, пригрозив "неминуемой смертью" тем, кто продолжит сопротивление, и призвал народ к свержению правительства.

Цели Израиля в Иране, заявленные Нетаньяху

Устранение экзистенциальной угрозы - операция направлена на устранение “исходящей от Тегерана” угрозы существованию Израиля;

Условия для перемен - Нетаньяху также поддержал риторику смены режима, заявив, что атаки "создадут условия для того, чтобы иранский народ взял свою судьбу в свои руки". Он адресовал свой призыв к разным этническим группам внутри Ирана, призывая их свергнуть "ярмо тирании".

Хотя цели США и Израиля в этот раз были более согласованными, чем во время июньской 12-дневной войны, акценты различались. Израиль стремится к полной ликвидации стратегической угрозы со стороны Ирана и его союзников. США же в первую очередь хотят устранить ядерную угрозу и, возможно, воспользоваться случаем для смены руководства, но без долгосрочного и ресурсоемкого вторжения.

Как Иран ответил на удары Израиля и США?

Ответ Ирана не заставил себя ждать и был реализован по двум основным направлениям: непосредственно по Израилю и по американским базам в регионе.

Иранские силы нанесли серию ракетных ударов по территории Израиля. Сообщалось о нескольких волнах пусков - как минимум шесть предупреждений поступило от израильских военных в течение дня. Взрывы были слышны на севере Израиля, а сирены воздушной тревоги звучали в Иерусалиме и других районах страны. Израильские силы ПВО и ВВС приведены в состояние повышенной готовности для перехвата угроз.

КСИР объявил, что все американские активы и интересы на Ближнем Востоке отныне считаются законными целями, и дважды нанес удары по ряду объектов:

Катар - крупнейшая американская военная база в регионе Эль-Удейд подверглась атаке. Катарскими системами ПВО было перехвачено несколько ракет;

Бахрейн - сервисный центр штаб-квартиры Пятого флота ВМС США в Манаме был поражен ракетой;

Кувейт - авиабаза Али аль-Салем подверглась атаке баллистическими ракетами, которые были перехвачены кувейтскими системами ПВО;

ОАЭ - несколько взрывов прогремело в Абу-Даби, включая районы Корниш, Эд-Дафра и Батин;

Также сообщалось о взрывах в Саудовской Аравии и об атаках на американские объекты в Иордании и Сирии, в том числе с применением гиперзвуковой ракеты "Фатах".

Каковы последствия ударов по Ирану и другим странам?

Данные о потерях и разрушениях остаются неполными из-за продолжающихся боевых действий, но уже зафиксированы трагические инциденты:

Наиболее серьезные потери произошли в иранском городе Минаб, где от удара по школе погибли до 160 человек;

Иранские официальные лица пока не предоставили окончательных данных о жертвах в других городах, по которым наносились удары, однако сообщается о значительных разрушениях и повреждении жилых кварталов;

В Абу-Даби осколками сбитой иранской ракеты был убит гражданин Пакистана, а в Дубае в результате падения обломков перехваченной ракеты в престижном районе Пальма Джумейра пострадали четверо;

В промышленной зоне сирийского города Сувейда из-за падения обломков иранской ракеты погибли четыре человека;

Израильская национальная служба скорой помощи сообщила о нескольких пострадавших;

Международный аэропорт Кувейта был атакован беспилотником, ранено несколько сотрудников.

В целом ситуация в регионе остается крайне напряженной, что привело к серьезным сбоям в работе критически важной инфраструктуры. Зафиксированы масштабные отключения интернета в Иране и практически полная остановка авиасообщения над значительной частью Ближнего Востока.

В Иране закрыты школы и университеты, госучреждения работают с ограничениями, граждан призвали избегать скоплений людей и передвигаться в более безопасные районы. На улицах Тегерана усилено присутствие сил безопасности, перекрыты дороги в центре города.

Кроме того, на данный момент движение судов в Ормузском заливе фактически парализовано. По данным международных систем мониторинга и отслеживания танкеров, скорость движения судов в районе пролива упала до нуля, они стоят на якоре по обе стороны пролива. Крупнейшие мировые нефтяные и судоходные компании и трейдеры объявили о временном прекращении прохода своих танкеров через пролив из-за высоких рисков безопасности.

Как мир отреагировал на удары Израиля и США по Ирану?

Международная реакция была мгновенной и разделилась на несколько лагерей: от призывов к деэскалации до критики действий США и Израиля или, напротив, поддержки их целей.

Международные организации

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию, заявив, что применение силы подрывает международный мир и безопасность, и призвал противоборствующие стороны вернуться к переговорам;

Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию, заявив, что применение силы подрывает международный мир и безопасность, и призвал противоборствующие стороны вернуться к переговорам; Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта назвали ситуацию "вызывающей глубокую озабоченность", призвав все стороны к максимальной сдержанности, защите гражданских лиц и соблюдению международного права;

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта назвали ситуацию "вызывающей глубокую озабоченность", призвав все стороны к максимальной сдержанности, защите гражданских лиц и соблюдению международного права; Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич предупредила об "опасной цепной реакции" военной эскалации, которая может иметь разрушительные последствия для гражданского населения по всему региону.

Страны-посредники и соседи Ирана

Оман. Страна-медиатор выразила открытое "возмущение". Глава МИД Бадр аль-Бусаиди заявил, что активные и серьезные переговоры были "в очередной раз подорваны", подчеркнув, что этот конфликт не служит интересам мира;

Страна-медиатор выразила открытое "возмущение". Глава МИД Бадр аль-Бусаиди заявил, что активные и серьезные переговоры были "в очередной раз подорваны", подчеркнув, что этот конфликт не служит интересам мира; Китай. Выразил серьезную озабоченность, подчеркнув необходимость уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности ИРИ;

Выразил серьезную озабоченность, подчеркнув необходимость уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности ИРИ; Россия. Официальный представитель МИД РФ назвала удары заранее спланированным и “ничем не спровоцированным актом вооруженной агрессии". Глава МИД Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой осудил атаку на ИРИ, призвав к ее немедленному прекращению.

Страны Залива

Все эти страны осудили иранские атаки на свою территорию, но их заявления также отражали недовольство тем, что они оказались втянуты в конфликт.

Саудовская Аравия осудила в "самых резких выражениях" атаки ИРИ на страны Залива, предупредив об "ужасных последствиях", подчеркнув, что ранее предупреждала Тегеран о недопустимости использования ее территории или воздушного пространства;

осудила в "самых резких выражениях" атаки ИРИ на страны Залива, предупредив об "ужасных последствиях", подчеркнув, что ранее предупреждала Тегеран о недопустимости использования ее территории или воздушного пространства; ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн осудили атаки на свою территорию как нарушение суверенитета. Катар и Кувейт подтвердили право на ответ в соответствии с международным правом.

Западные страны

Французский лидер Эммануэль Макрон предупредил о "серьезных последствиях для международного мира и безопасности", указав на всеобщую опасность эскалации и призвал к ее остановке, а также к созыву срочного заседания Совбеза ООН;

лидер Эммануэль Макрон предупредил о "серьезных последствиях для международного мира и безопасности", указав на всеобщую опасность эскалации и призвал к ее остановке, а также к созыву срочного заседания Совбеза ООН; Великобритания заняла осторожную позицию, заявив, что не участвовала в ударах, и выразив надежду на предотвращение более широкого регионального конфликта. При этом Лондон подтвердил готовность защищать свои интересы и интересы союзников в регионе;

заняла осторожную позицию, заявив, что не участвовала в ударах, и выразив надежду на предотвращение более широкого регионального конфликта. При этом Лондон подтвердил готовность защищать свои интересы и интересы союзников в регионе; Испанский премьер Педро Санчес назвал американские и израильские военные действия эскалацией, способствующей формированию более неопределенного и враждебного международного порядка;

премьер Педро Санчес назвал американские и израильские военные действия эскалацией, способствующей формированию более неопределенного и враждебного международного порядка; Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что действия Израиля, описанные как превентивный удар, не соответствуют международному праву, требующего непосредственной и неизбежной угрозы для таких действий;

МИД Эспен Барт Эйде заявил, что действия Израиля, описанные как превентивный удар, не соответствуют международному праву, требующего непосредственной и неизбежной угрозы для таких действий; Финский президент Александр Стубб предупредил, что Вашингтон действует вне рамок международного права;

президент Александр Стубб предупредил, что Вашингтон действует вне рамок международного права; Канадский премьер Марк Карни, напротив, поддержал действия США, направленные на предотвращение получения ИРИ ядерного оружия.

Другие страны региона и мира

Египет выразил глубокую озабоченность, предупредив, что эскалация может ввергнуть весь регион в "состояние полного хаоса";

выразил глубокую озабоченность, предупредив, что эскалация может ввергнуть весь регион в "состояние полного хаоса"; Пакистан решительно осудил "неспровоцированные атаки" против Исламской Республики и призвал к немедленному возобновлению дипломатии;

Ливанский премьер-министр Наваф Салам подчеркнул, что Бейрут отказывается быть втянутым в войну, призвав сограждан к мудрости и патриотизму;

премьер-министр Наваф Салам подчеркнул, что Бейрут отказывается быть втянутым в войну, призвав сограждан к мудрости и патриотизму; Йеменские хуситы заявили, что атаки являются частью более широких усилий по подрыву регионального сдерживания, возложив ответственность за эскалацию на США и Израиль;

хуситы заявили, что атаки являются частью более широких усилий по подрыву регионального сдерживания, возложив ответственность за эскалацию на США и Израиль; Бразилия и Куба осудили атаки, призвали к сдержанности и соблюдению международного права;

осудили атаки, призвали к сдержанности и соблюдению международного права; Япония выразила серьезную озабоченность, учитывая зависимость страны от энергетической безопасности в регионе.

Таким образом, в эту субботу Ближний Восток оказался в центре полномасштабного кризиса с непредсказуемыми последствиями, а надежды на дипломатическое решение иранской ядерной проблемы были похоронены под обломками в Тегеране и дымом над американскими базами в Заливе.