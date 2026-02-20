Удар США по Ирану 2026: Вашингтон стягивает силы, Тегеран грозит ответом

На фоне самого масштабного за последние десятилетия наращивания военной мощи США на Ближнем Востоке и в Средиземном море, Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив военным ударом в случае провала дипломатии. Что сказал Трамп про Иран Конгрессу, каким будет ответ Ирана США, чего ожидать от третьего раунда переговоров США и Ирана в Женеве?

В то время как дипломаты готовятся к третьему раунду непрямых переговоров в Женеве, Тегеран занимает жесткую позицию, отвергая требования Вашингтона и предупреждая о сокрушительном ответе. Расскажем, в чем выражается наращивание сил США на Ближнем Востоке, а также какие страны призвали граждан покинуть Иран.

Что сказал Трамп про Иран Конгрессу?

Вчера президент Трамп выступил с ежегодным обращением перед объединенной сессией Сената и Палаты представителей. Примерно через 1,5 часа после начала своей рекордной по продолжительности речи он затронул иранский вопрос, заняв воинственную позицию. Трамп обвинил Тегеран в попытке восстановить ядерную программу, которая, по его словам, была "полностью уничтожена" в результате американских ударов в июне 2025 года. Это утверждение, однако, ранее уже оспаривалось экспертами.

Мы уничтожили ее, а они хотят начать все заново

- Трамп

Он выдвинул серьезное обвинение, заявив без предоставления доказательств, что Исламская Республика, уже располагая ракетами, способными достичь Европы и зарубежных американских баз, работает над созданием ракет, которые "скоро" будут способны поразить материковую часть США.

Помимо ядерной угрозы, американский президент обвинил ИРИ в причастности к взрывам на дорогах, в результате которых гибли американские военнослужащие и гражданские лица, а также подверг резкой критике Тегеран за подавление недавних антиправительственных демонстраций. Он привел непонятно откуда взявшуюся цифру в 32 тысячи погибших во время январских протестов в Иране, что во много раз превышает оценки не только властей ИРИ, но и правозащитных организаций.

Несмотря на столь жесткую риторику, Трамп заявил о своем желании решить конфликт дипломатическим путем, подчеркнув при этом, что не позволит "крупнейшему в мире спонсору терроризма" завладеть ядерным оружием.

Каким будет ответ Ирана?

Ответ ИРИ на заявления Трампа не заставил себя ждать: Тегеран не только отверг все обвинения, но и перешел в контрнаступление, назвав заявления Трампа "большой ложью".

Реакция МИД Ирана. Официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Эсмаил Багаи назвал американскую администрацию "профессиональными лжецами, создающими иллюзию правды". По его словам, все, что утверждается в отношении иранской ядерной программы, баллистических ракет и числа жертв во время протестов, является не чем иным, как "большой ложью", и никого не должны обманывать эти "вопиющие измышления".

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф дал понять, что США стоят перед выбором. В своем выступлении он заявил, что Иран останется за столом переговоров, если будет выбрана дипломатия при соблюдении достоинства иранской нации и взаимных интересов. Однако его предупреждение прозвучало довольно четко: "Если вы решите повторить прошлый опыт через обман, ложь, ошибочный анализ и дезинформацию и нанести удар в разгар переговоров, вы ощутите на себе мощный удар иранской нации и оборонительных сил страны". Галибаф подчеркнул, что "все варианты рассматриваются: как достойная дипломатия, так и решительная оборона". "Красные линии" Ирана. На фоне воинственных заявлений из Вашингтона, руководство ИРИ вновь подтвердило неизменность своих принципов. Глава МИД Аббас Аракчи, возглавивший делегацию, отправившуюся в Женеву, вновь подчеркнул, что Иран "ни при каких обстоятельствах" не намерен разрабатывать ядерное оружие. При этом он подтвердил приверженность двум "красным линиям", которые не подлежат обсуждению: право народа на использование мирных ядерных технологий и сохранение ракетной программы.

Чего ожидать от третьего раунда переговоров США и Ирана в Женеве?

В то время как политики обмениваются угрозами, работа дипломатов продолжается. Проведение третьего раунда непрямых (при посредничестве Омана) американо-иранских переговоров в Женеве запланировано на 26 февраля.

Прошлый раунд переговоров, состоявшийся неделю назад, стороны охарактеризовали как "прогресс". По словам Аббаса Аракчи, встреча прошла в более "конструктивной" атмосфере, чем первая, в результате чего сторонам удалось достичь "согласия по ряду руководящих принципов", которые лягут в основу проекта возможного соглашения. Однако все участники и эксперты сходятся во мнении, что фундаментальные разногласия сохраняются.

Ключевым камнем преткновения являются требования Вашингтона. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы любое соглашение с Ираном включало полный запрет на обогащение урана, вывоз обогащенных материалов за пределы страны, ограничение программы баллистических ракет и отказ от поддержки региональных союзников. Для Тегерана эти условия являются неприемлемыми. Иран готов обсуждать только ядерное досье, но не свою оборонную доктрину.

На этом фоне звучат диаметрально противоположные оценки. Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что соглашение, способное предотвратить конфликт, "достижимо" и что стороны обладают "исторической возможностью заключить беспрецедентное соглашение", при условии, что приоритет отдадут дипломатии.

В то же время, установленный Трампом 10-15-дневный срок ультиматума для Ирана истекает в начале марта, а заключение соглашения пока что не на горизонте. Именно терпение Трампа станет ключевым фактором: даст ли он переговорам время или предпочтет нанести "карательные удары" по Ирану. Кроме того, между сторонами остается глубокое взаимное недоверие, уходящее корнями в 2018 год, когда США в одностороннем порядке вышли из предыдущей ядерной сделки, не говоря уже о прошлогодних ударах.

В чем выражается наращивание сил США на Ближнем Востоке?

Параллельно с дипломатическими усилиями Пентагон проводит крупнейшую со времен войны в Ираке переброску сил на Ближний Восток. Это наращивание военной мощи рассматривается как беспрецедентное давление на Тегеран:

В регион направлены два крупнейших авианосца ВМС США (“Авраам Линкольн” - уже стоит в Аравийском море, а “Джеральд Форд” - остановился у острова Крит для дозаправки). Более того, более десятка истребителей ВВС США, включая новейшие стелс-истребители F-35 и F-22, а также F-15 и F-16, приземлились на авиабазе на юге Израиля. Самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании и, по данным трекеров, летели с выключенными транспондерами, в то время как сопровождавшие их самолеты-заправщики оставались на связи. Всего на ближневосточных базах и на авианосцах США размещено уже более 300 военных самолетов;

Спутниковые снимки показывают, что корабли ВМС США, обычно пришвартованные в Бахрейне, где находится штаб-квартира 5-го флота, вышли в море. Это рассматривается как мера предосторожности для защиты от потенциального удара, аналогичная действиям перед иранской атакой на Катар в июне прошлого года.

Иран, в свою очередь, также демонстрирует военную готовность. Страна недавно провела военные учения в стратегически важном Ормузском проливе, а также совместные военно-морские маневры с Россией в Оманском заливе. Спутниковые снимки подтвердил, что Иран ранее проводил работы по восстановлению своих ракетных производственных мощностей, пострадавших от ударов США в июне 2025 года, а также ведет некоторые работы по укреплению на атакованных ядерных объектах.

Какие страны призвали своих граждан покинуть Иран?

Рост напряженности вызвал обеспокоенность по всему миру. Множество стран призвали своих граждан немедленно покинуть Иран, опасаясь начала военных действий и последующего закрытия воздушного пространства:

Австралия - 25 февраля правительство Австралии призвало граждан покинуть Исламскую Республику "как можно скорее", ссылаясь на "риск военного конфликта" и "нестабильную региональную ситуацию с безопасностью";

- 25 февраля правительство Австралии призвало граждан покинуть Исламскую Республику "как можно скорее", ссылаясь на "риск военного конфликта" и "нестабильную региональную ситуацию с безопасностью"; Германия - посольство ФРГ предупредило 20 февраля, что ситуация "крайне нестабильна и очень напряжена", а дальнейшая эскалация и военные столкновения, а также перебои в авиасообщении не исключены;

- посольство ФРГ предупредило 20 февраля, что ситуация "крайне нестабильна и очень напряжена", а дальнейшая эскалация и военные столкновения, а также перебои в авиасообщении не исключены; Индия - Нью-Дели 23 февраля призвал всех граждан, включая студентов и предпринимателей, проявить осторожность и покинуть Иран любыми доступными способами;

Нью-Дели 23 февраля призвал всех граждан, включая студентов и предпринимателей, проявить осторожность и покинуть Иран любыми доступными способами; Польша - премьер-министр Дональд Туск еще на прошлой неделе обратился к полякам с призывом немедленно покинуть ИРИ и “ни при каких обстоятельствах не ездить в эту страну", подчеркнув, что "возможность конфликта очень реальна";

- премьер-министр Дональд Туск еще на прошлой неделе обратился к полякам с призывом немедленно покинуть ИРИ и “ни при каких обстоятельствах не ездить в эту страну", подчеркнув, что "возможность конфликта очень реальна"; Сербия - МИД Сербии 21 февраля призвал граждан не ездить в ИРИ в ближайшее время, а находящихся там - покинуть страну;

МИД Сербии 21 февраля призвал граждан не ездить в ИРИ в ближайшее время, а находящихся там - покинуть страну; Южная Корея - посольство Южной Кореи предупредило о "быстро растущей региональной напряженности", сославшись на возможность атаки США и угрозу ответных мер со стороны Ирана, и призвало граждан уехать из страны;

- посольство Южной Кореи предупредило о "быстро растущей региональной напряженности", сославшись на возможность атаки США и угрозу ответных мер со стороны Ирана, и призвало граждан уехать из страны; Швеция - глава МИД 21 февраля подчеркнула "крайнюю неопределенность" ситуации и настоятельно призвала шведов покинуть Иран;

- глава МИД 21 февраля подчеркнула "крайнюю неопределенность" ситуации и настоятельно призвала шведов покинуть Иран; США - Вашингтон распорядился вывести весь неосновной персонал из своего посольства в Бейруте (Ливан), оставив лишь ключевых сотрудников. Это временная мера предосторожности, вызванная опасениями, что ливанское движение "Хезболла" может нанести удар по дипмиссии в случае американской атаки на Иран.

На этом фоне мировые рынки также реагируют на кризис. Нефтяные цены держатся вблизи семимесячных максимумов. Стоимость фрахта танкеров для перевозки ближневосточной нефти выросла с начала этого года более чем втрое, достигнув макимального уровня с 2020 года, поскольку трейдеры спешат заключить контракты на фоне опасений возможного конфликта, который может заблокировать Ормузский пролив, через который проходит более 20% мировой нефти.