Чем США будут атаковать Иран: сколько американского оружия и военных в регионе?

Пока Дональд Трамп открыто не угрожает Ирану военным ударом, стягивание американских сил в регионе как минимум тревожный знак. Сколько американских военных у берегов Ирана, какие средства у них на вооружении, чем может ответить Иран и кто ему поможет?

На первой встрече Совета мира по Газе Дональд Трамп не обошел вниманием не только Палестину, но и Иран. По его словам, сделка с Ираном возможна, и будет ли она заключена, станет известно в течение 10 дней. Иран в ответ на комментарии Трампа в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу заявил, что слова американского президента - сигнал к реальной военной эскалации.

Сколько авианосцев США рядом с Ираном?

В конце января на фоне продолжающегося почти год конфликта США и Ирана, который в июне 2025 года кратковременно перешел в острую фазу, в Аравийское море прибыл американский авианосец ”Авраам Линкольн”. Согласно имеющимся спутниковым данным, в настоящее время атомный авианосец находится у берегов Омана - южного соседа Исламской Республики - всего в 700 километрах от Ирана.

Второй авианосец, притом самый крупный в мире, ”Джеральд Форд”, в настоящее время перебрасывается из Карибского бассейна на Ближний Восток. Именно это судно оказывало поддержку американским военным во время операции в Венесуэле в начале года, и через несколько дней оно присоединится к ”Аврааму Линкольну” в пределах досягаемости Ирана.

На обоих авианосцах могут быть размещены более 160 самолётов, а количество военного экипажа составляет около 11 тысяч человек. И ”Авраам Линкольн”, и ”Джеральд Форд” представляют собой мобильные авиабазы, способные обеспечивать военные и разведочные миссии.

Сколько и какие самолеты США готовы использовать против Ирана?

Всего за несколько дней США перебросили в регион Ближнего Востока более 120 самолётов: это самое большое их количество со времён войны в Ираке в 2003 году. Среди самолётов, которые стягиваются в регион, следующие:

малозаметные истребители пятого поколения F-35

истребители пятого поколения F-22

всепогодные истребители четвёртого поколения F-15

многофункциональные истребители четвёртого поколения F-16

самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - Боинги Е-3 ”Сентри”

Согласно данным отслеживания полетов, многие самолеты перебрасываются ближе к Ирану с баз в США и Европе. В качестве поддержки также отправляются грузовые самолёты и самолёты-заправщики. Размещаются прибывающие самолёты на базах в Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Бомбардировщики B-2, которыми США бомбили Иран в июне 2025 года, пока что находятся на американских базах, но в режиме повышенной готовности.

ПВО США на Ближнем Востоке

Если США решатся напасть на Иран, то ответ Исламской Республики неизбежен, поэтому Вашингтон наращивают не только ударные силы в ближневосточном регионе, но и усиливает оборону, прежде всего, чтобы защитить свои военные активы, а также ближайшего союзника в регионе - Израиль. С начала февраля Пентагоном координируется развёртывание дополнительных батарей ПРО THAAD и систем ”Пэтриот” по всему Ближнему Востоку, включая Иорданию, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар. Ракетный комплекс THAAD может перехватывать баллистические ракеты, выходящие за атмосферу Земли, ”Пэтритот” защищает от ракет меньшей высоты и дальности.

Какими ракетами США могут ударить по Ирану?

США, в случае нападения на Иран, будут, в первую очередь, использовать крылатые ракеты ”Томагавк”, дальность которых составляет 2500 км. Они могут быть запущены как с подводных лодок у берегов Ирана, так и с эсминцев, сопровождающих авианосцы. На каждом из эсминцев ”Арлей Берк”, в частности, которые в составе боевой группы авианосца ”Авраам Линкольн”, более 50 ракет ”Томагавк”.

Второй вариант - ”Джазм”, крылатые ракеты класса ”воздух-поверхность”. Они могут быть запущены по иранским целям с истребителей F-15, F-16, F-35, а также с бомбардировщиков B-1, B-2, B-52. Дальность ракет ”Джазм” составляет 360-980 км.

Третий вариант - боевые дроны LUCAS, которые могут быть запущены по Ирану с американских военных кораблей.

Какие у США планы по Ирану?

В случае, если война между США и Ираном все-таки начнется, первое, по чему американские военные вероятнее всего нанесут удар - это флот КСИР, который может попытаться установить противокорабельные мины в Ормузском проливе, чтобы перекрыть международные поставки нефти. У Ирана 12 боевых кораблей, 20 ударных катеров и 19 подводных лодок, уничтожить которые США будет просто, учитывая их разведывательные возможности.

Следующими целями могут стать нефтеперерабатывающие заводы в Бендер-Аббасе, Тегеране, Абакане и Исфахане. Удары по НПЗ будут необходимы, чтобы задушить экономику ИРИ.

Еще одна цель - противовоздушная оборона Ирана. Она, скорее всего, будет достигнута с помощью малозаметных бомбардировщиков B-1 и B-2, а также подводных лодок, эсминцев с ракетами ”Томагавк” и истребителей F-35.

После выполнения вышеуказанных задач, США могут перейти к наземным спецоперациям на территории Ирана.

Чем Иран ответит США?

У Ирана в распоряжении зенитно-ракетные комплексы C-400 и С-300, с помощью которых он сможет сбивать американские ракеты, а также целый арсенал баллистических ракет и дронов, которые могут быть использованы против американских военных активов на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Катаре, Иордании, Израиле, Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. В свою очередь флот КСИР, состоящий из скоростных катеров, может оказаться серьёзной угрозой для американских авианосцев в случае координированной атаки.

Кто поможет Ирану в войне с США?

На сегодняшний день ни партнёры Ирана, ни союзники США, кроме Израиля, не заинтересованы в военном исходе американо-иранского противостояния. Арабские страны региона опасаются гуманитарного кризиса и возможных террористических угроз, если Иран будет атакован США. Китай, один из важнейших экономических и дипломатических партнёров Ирана, обвиняет США в давлении на Иран, и призывает к дальнейшим переговорам между сторонами. Россия внимательно следит за развитием событий между Ираном и США, всячески поддерживая Тегеран. Более того, Иран совместно с Китаем и Россией провёл военные учения в Ормузском проливе, однако ни дипломатическая и стратегическая поддержка Москвы и Пекина, ни отказ арабских государств Ближнего Востока предоставлять США своё воздушное пространство для ударов по Ирану не являются гарантией того, что в случае нападения Вашингтона на Тегеран кто-либо открыто поддержит и представит помощь Исламской Республике.