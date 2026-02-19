Вестник Кавказа

Страны ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций

Страны ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ. Евролипломаты разошлись по вопросу рестрикций против экспорта нефти.

Евродипломаты не смогли прийти к консенсусу по вопросу 20-го пакета санкций в отношении России, информирует Reuters. 

По данным СМИ, камнем преткновения в Брюсселе стал вопрос о санкциях против российского нефтеэкспорта. Ряд стран не согласились с инициативой о введении рестрикций против иностранных банков и портов, которые в той или иной степени участвуют в поставках. В частности, Италия и Венгрия выступили против санкций в отношении порта Кулеви в Грузии. 

Напомним, вчера лидер США Дональд Трамп еще на год пролонгировал действие американских санкций против России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
535 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.