Страны ЕС не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций

Брюссель не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ. Евролипломаты разошлись по вопросу рестрикций против экспорта нефти.

Евродипломаты не смогли прийти к консенсусу по вопросу 20-го пакета санкций в отношении России, информирует Reuters.

По данным СМИ, камнем преткновения в Брюсселе стал вопрос о санкциях против российского нефтеэкспорта. Ряд стран не согласились с инициативой о введении рестрикций против иностранных банков и портов, которые в той или иной степени участвуют в поставках. В частности, Италия и Венгрия выступили против санкций в отношении порта Кулеви в Грузии.

Напомним, вчера лидер США Дональд Трамп еще на год пролонгировал действие американских санкций против России.