"Росатом" разработал план по безопасности АЭС "Бушер" на случай ударов по Ирану

План действий на АЭС "Бушер" подготовили в "Росатоме" на случай обострения ситуации в Иране в свете военных приготовлений США.

Госкорпорация "Росатом", которая выполняет реализацию проекта АЭС "Бушер" в Иране, подготовила план на случай реализации военного сценария со стороны США в свете эскалации в регионе в последние дни, заявил гендиректор Алексей Лихачев.

"Главная наша ценность - это люди. Мы с тревогой следим за развитием событий, читаем прогнозы. Здесь я воздержусь от конкретных комментариев и возможных оценок будущих событий. Могу сказать, что мы делаем все, чтобы быть к ним готовыми, сколь бы жесткими они ни были"

– Алексей Лихачев

Лихачев отметил, что "Росатом" получил поддержку российского президента в вопросе обеспечения безопасности АЭС "Бушер" во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем в прошлом году. Глава "Росатома" сообщил, что у компании есть планы эвакуации работников и членов их семей на случай обострения ситуации.