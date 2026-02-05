Узбекистан планирует наладить выпуск самолетов

В Узбекистане в скором времени могут наладить сборку легких венгерских самолетов Magnus Fusion 212 – перспективы такой коллаборации обсудили представители компании и замминистра транспорта Узбекистана.

Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев провел встречу с генеральным директором венгерской компании "Magnus Aircraft Zrt." Ласло Борошем – стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в авиационной сфере.

Главной темой переговоров стала возможность организации производства легких самолетов Magnus Fusion 212 на территории Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Венгерские производители занимают важное место на рынке как проектировщики инновационных воздушных судов, изготовленных из высокопрочных композитных материалов.

Сейчас группа Magnus имеет свои представительства в США, Китае, Сербии, а также в ряде стран Африки и Ближнего Востока, поэтому с заключением соглашения Узбекистан рассчитывает на развитие в стране малой авиации, которая будет основана на современных технологиях.