РФ и Саудовскую Аравию могут связать новые рейсы

Российский посол сообщил, что рассматривается вариант расширения географии полетов между Россией и Саудовской Аравией.
Прямые рейсы на новых направлениях могут появиться между РФ и Саудовской Аравией, рассказал российский посол в Королевстве Сергей Козлов.
"Рассматриваются. В планах есть Джидда и Эр-Рияд в Санкт-Петербург, и то же самое в Казань. Возможно, в другие города. Петербург, конечно, рассматривается. Это в стадии проработки"
– Сергей Козлов
В настоящее время прямые рейсы имеются из Москвы в Эр-Рияд и Джидду. С марта 2026 года самолеты свяжут также Сочи и Эр-Рияд, передает телеканал РБК.