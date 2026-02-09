Вестник Кавказа

РФ и Саудовскую Аравию могут связать новые рейсы

Российский посол сообщил, что рассматривается вариант расширения географии полетов между Россией и Саудовской Аравией.

Прямые рейсы на новых направлениях могут появиться между РФ и Саудовской Аравией, рассказал российский посол в Королевстве Сергей Козлов.

"Рассматриваются. В планах есть Джидда и Эр-Рияд в Санкт-Петербург, и то же самое в Казань. Возможно, в другие города. Петербург, конечно, рассматривается. Это в стадии проработки"

– Сергей Козлов

В настоящее время прямые рейсы имеются из Москвы в Эр-Рияд и Джидду. С марта 2026 года самолеты свяжут также Сочи и Эр-Рияд, передает телеканал РБК.

