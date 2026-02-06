Товарооборот России и Саудовской Аравии устремился к $4 млрд

По итогам 2025 года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией может составить $4 млрд и более, рассказали в Минпромторге РФ.

Прогноз по итоговому товарообороту между РФ и Саудовской Аравией за прошлый год озвучил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

За 11 месяцев прошлого года объем взаимной торговли по линии Российская Федерация-Саудовская Аравия составил $3,6 млрд, сообщил глава ведомства на полях выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". Данных за декабрь пока нет.

"Мы надеемся, что по итогам года у нас цифра будет больше $4 млрд товарооборота"

– глава Минпромторга РФ

Напомним, Международная промышленная выставка открылась в Эр-Рияде накануне, она продлится до 10 февраля включительно.