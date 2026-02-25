Иран укрепляет ядерные объекты, готовясь к возможной атаке США – СМИ

Спутниковые снимки показывают, что Тегеран готовит страну к возможному нападению: ведутся работы по восстановлению и укреплению ядерных объектов и важной инфраструктуры.

В Иране, по данным Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, занимаются восстановлением и укреплением инфраструктуры ядерных объектов Фордо, Натанз, Исфахан, в ожидании возможного нового нападения на страну со стороны США.

"Снимки со спутников заставляют предположить, что Пентагону придется столкнуться с противником, нацеленным на сохранение своих ключевых возможностей и ядерного потенциала. Снятые в феврале фотографии показывают, что иранские инженеры расчищают обломки на поврежденных ядерных объектах, одновременно с тем укрепляют ключевые объекты против будущих атак"

– Bloomberg

На территории Ирана, сообщает агентство, имеется обширная и разветвленная, отчасти скрытая сеть объектов, кроме того, проблемой для США может стать сложный ландшафт Ирана и то, что ядерные объекты не сосредоточены в одной точке.

Готовясь к агрессии, Исламская республика запечатывает входы под землю у ядерного комплекса в Исфахане – по всей видимости, это должно будет предотвратить возможное обрушение в результате авиаударов, а также устранить слабые перед боеприпасами проникающего действия места.

В Натанзе также восстанавливается инфраструктура: на объектом, где испытывались центрифуги для обогащения урана, возведена новая крыша. Состояние подземной инфраструктуры объекта неизвестно. Однако ест данные о том, что проводятся работы по укреплению конструкции двух подземных туннелей, ведущих в сооружение внутри горы Коланг-Газ-Ла возле ядерных объектов в Натанзе.

Кроме того, к юго-востоку от Тегерана в Парчине на территории военного комплекса, который попал под удары Израиля в 2024 году, появилось новое сооружение – ранее в этом месте проходили испытания взрывчатых веществ. По оценке Bloomberg, эти технологии могут использовать и при сборке ядерного заряда.

Насыпи и противовзрывные стены для защиты от цепной детонации, возводят в расположенном неподалеку от Тегерана промышленном комплексе "Ходжир", который поставляет топливо и детали для иранских баллистических ракет.