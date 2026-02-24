Иран рассчитывает на справедливое соглашение с США – Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что в Тегеране ожидают достижения равноправных договоренностей с Вашингтоном в Женеве.

Тегеран считает возможным достичь сбалансированного соглашения с американской стороной в ходе переговоров в Женеве, такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе интервью телеканалу India Today.

"В прошлый раз мы добились некоторого прогресса и смогли найти определенное взаимопонимание. Я считаю, что, опираясь на это, мы можем выстроить нечто в форме соглашения, сделки"

– Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что считает реальным договориться с США, однако это зависит от их достаточной решимости.

По словам Аракчи, в настоящее время иранское руководство не до конца убеждено в том, что у американцев эта решимость есть.

Напомним, 26 февраля состоится новый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной сделки.