Вестник Кавказа

Иран рассчитывает на справедливое соглашение с США – Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что в Тегеране ожидают достижения равноправных договоренностей с Вашингтоном в Женеве.

Тегеран считает возможным достичь сбалансированного соглашения с американской стороной в ходе переговоров в Женеве, такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе интервью телеканалу India Today.

"В прошлый раз мы добились некоторого прогресса и смогли найти определенное взаимопонимание. Я считаю, что, опираясь на это, мы можем выстроить нечто в форме соглашения, сделки"

– Аббас Аракчи

Он подчеркнул, что считает реальным договориться с США, однако это зависит от их достаточной решимости.

По словам Аракчи, в настоящее время иранское руководство не до конца убеждено в том, что у американцев эта решимость есть.

Напомним, 26 февраля состоится новый раунд переговоров между Ираном и США по вопросам ядерной сделки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.