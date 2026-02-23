Внутренний туризм: где предпочитают отдыхать грузины?

Грузинский Нацстат сообщил как, куда и почему отправляются граждане Грузии для путешествий по стране.

Внутренний туризм в Грузии за 2025 год незначительно сократился. Данные Национальной службы статистики Грузии (Сакстат) сообщают о среднем количестве путешествий, целях внутреннего туризма и наиболее популярных направлениях.

В минувшем году каждый месяц в путешествие отправлялись 1,3 млн жителей Грузии, что при при сравнении годового оказалось на 1,6% меньше, чем в 2024 году. Среднее число поездок составило 1,6 млн, из которых почти 43% были туристическими.

Основной процент демографии внутренних путешественников (36,4%) составляют люди возрастом от 31 до 50 лет, более половины которых (56,5%) — женщины.

Наиболее популярными направлениями для жителей Грузии в 2025 году стали Имерети и Тбилиси, историческую область в западной части страны посещали около 364 тыс раз за месяц, а число месячных посещений столицы составило 357 тыс в месяц.

Наиболее частой причиной для перемещения по стране стало посещение друзей или родственников. Однако популярными целями также остаются шоппинг, отдых и оздоровительные практики.

В месяц грузинские туристы тратили около 298 млн лари ($111 млн, -0,8%). На одного путешественника приходилось 181 лари ($67,8, -1%). Траты жители Грузии преимущественно включали в себя шоппинг, еду и транспорт.