Штангистка из Северной Осетии установила рекорд России

Тяжелоотлетка из Северной Осетии выиграла первенство России и обновила рекорд, взял в рывке вес 106 кг.

На первенстве России по тяжелой атлетике среди юниорок 18–20 лет был установлен новый рекорд, он принадлежит спортсменке из Северной Осетии Дане Теблоевой.

Штангистка выступала в весовой категории свыше 87 кг, ей удалось в рывке она с первого подъема взять вес 106 кг, что стало рекордом России в данной возрастной категории среди девушек.

В толчке 17-летняя тяжелоатлетка подняла вес 121 кг. Сумма двоеборья составила 227 кг, что принесло Теблоевой победу на первенстве страны.

Соревнования проходили в середине февраля в Екатеринбурге в общественном центре кампуса Уральского федерального университета.