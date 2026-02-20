Вестник Кавказа

В Шамахинском районе зафиксировано землетрясение в 4 балла

Жители Шамахинского района Азербайджанской Республики рано утром почувствовали подземные толчки средней силы. Очаг землетрясения оказался всего в 2 км под поверхностью земли.

Сейсмологи Азербайджанской Республики из НАНА проинформировали о подземных толчках, происходивших сегодня около 4 утра по московскому времени в Шамахинском районе АР.

Землетрясение имело место неподалеку от Баку – в 35 км юго-западнее железнодорожной станции Гобустан.

Сейсмологи определили его магнитуду в размере 3,9.

Подземные толчки были на редкость неглубокими – очаг находился всего в 2 км от поверхности. В связи с этим, несмотря на небольшую магнитуду, землетрясение почувствовали жители близлежащих населенных пунктов – оно имело силу порядка 4 баллов по шкале Рихтера.

Однако значительных разрушений не произошло, жертв нет.

