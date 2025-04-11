Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Грузии Леван Махашвили заявил о том, что закон об иноагентах, принятый в 2024 году, защитил страну от иностранного влияния.

Закон об иноагентах, который приняли власти Грузии в 2024 году, защитил страну от иностранного вмешательства, такое заявление сделал председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

Также он заявил о том, что в противном случае страну пришлось бы защищать с помощью оружия.

"Для меня, как для обычного человека, важно, чтобы в таком безумном мире страна была максимально защищена от вредного иностранного вмешательства. В конечном счете, цель именно в этом"

– Леван Махашвили

Он подчеркнул, что целью европейских демократов было сделать так, чтобы иностранные деньги циркулировали без разрешения и согласия народа Грузии.