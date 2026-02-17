Крым чаще выбирают для отдыха на 8 марта

Число российских туристов, желающих отдохнуть в загородных домах Крыма в период праздничных выходных на 8 марта, выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Крым назван одним из самых популярных направлений для отдыха в период праздничных выходных в честь 8 марта, число бронирований загородного жилья на полуострове в этот период выросло на треть в сравнении с показателями прошлого года.

Соответствующими данными поделились аналитики технологической платформы "Авито Путешествия".

Они отметили, что стоимость аренды загородного дома в Крыму в этот период обойдется в сумму около 11 900 рублей в сутки. Уточняется, аренда такого типа жилья в 2026 году стала дешевле на 20%.

"На праздничные выходные, приуроченные к 8 марта, в Крыму количество бронирований загородных домов выросло на 33% по сравнению с прошлым годом, тогда как спрос на квартиры немного снизился – на 10% год к году"

– Авито Путешествия

Чаще всего россияне бронируют жилье Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и Керчи. Самым дорогими вариантами были названы Ялта и Севастополь, где загородный дом в среднем можно снять за 13,5 тыс и 13 тыс рублей. Самым бюджетным вариантом является Керчь, где посуточный съем загородного дома обойдется в среднем в 10,4 тыс рублей.

В период праздничных выходных жилье в городах Крыма чаще всего бронируют крымчане, планирующие непродолжительный отдых на пару дней, отметили специалисты сервиса.

Кроме того, бронируют такой тип жилья гости из Краснодарского края и Москвы.

Наибольшей популярностью отдых в загородных домах пользуется у людей с детьми, а также у тех, кто путешествует большой компанией от 5 человек.

Напомним, ранее крымские курорты вошли в топ-10 самых часто бронируемых направлений для отдыха весной.