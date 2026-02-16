КСИР отработал запуск зенитных ракет с кораблей в Ормузском проливе

В продолжение многодневных военный учений в Ормузском проливе морское отделение КСИР опробовало ракетные удары с боевого корабля. СМИ Ирана утверждают, что тест оружия прошел успешно.

Иранские СМИ проинформировали о новом этапе масштабных военно-морских учений КСИР в Ормузском проливе, которые продолжаются уже шестой день: сегодня утром ракетчики Корпуса стражей Исламской Революции протестировали запуск национальной зенитной ракеты "Сейед-3" с боевого корабля.

Известно, что ракета взлетела с судна "Шахид Сейед Ширази". Учебная цель, пораженная "Сейедом-3", не называется, однако подчеркивается, что она была успешно уничтожена.

"Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты "Сайяд-3G" был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР"

– Mehr

Напомним, что в середине недели к иранским боевым кораблям в Ормузском проливе, а также Оманском заливе присоединились суда ВМФ России и Китая. Трехсторонние учения продлились два дня.

Таким образом, Иран продолжает активно готовиться к ожидаемому боестолкновения к армией США, чьи морские и воздушные силы в настоящее время сосредотачиваются поблизости от Персидского залива.