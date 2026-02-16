В Кремле подтвердили визит Путина в Китай в 2026 году

Пресс-секретарь президента РФ сообщил о планах российского лидера посетить Китай в течение года. Он также подчеркнул, что в нынешнем году страны намерены продолжать обмениваться визитами.

Россия и Китай в 2026 году продолжат регулярно обмениваться визитами на высшем уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ.

"Мы продолжаем регулярный обмен визитами на высшем уровне между нашими двумя партнерскими государствами, продолжим это и в этом году"

– Дмитрий Песков

Он также сообщил, что в этом году стоит ожидать визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

"Понимание, что в этом году визит состоится, есть"

– представитель Кремля

При этом он подчеркнул, что договоренность о датах визита российского лидера пока не достигнута. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль проинформирует, когда в этом вопросе наступит ясность.

"Когда даты будут согласованы, мы вас проинформируем. Понимание, что в этом году визит состоится, есть"

– пресс-секретарь главы российского государства

Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил предложение от китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в 2026 году.