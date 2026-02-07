Почти 1,5 млн рублей стоил самый дорогой тур на море на 8 марта

Путевка за границу с захватом праздничных выходные в марте была продана за 1,44 млн рублей. Самым дорогим туром на эти даты стала поездка в ОАЭ.

Стало известно, какой самый дорогой тур был продан в России с захватом длинных праздничных выходных в феврале и марте, им стала поездка в ОАЭ, следует из данных сервиса по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

"Самый дорогой тур на февральские и мартовские праздники пришелся на Международный женский день - за путевку в ОАЭ россияне заплатили 1,437 миллиона рублей"

– сервис

Самые востребованные направления для премиум отдыха в конце февраля - начале марта: Эмираты, Турция, Таиланд, а также Вьетнам на 23 февраля и Египет и Мальдивы на 8 марта.

Средняя стоимость тура почти по всем направлениям составила 380-395 тыс рублей, на Мальдивы - около 685 тыс рублей, передает РИА Новости.