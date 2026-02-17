Лавина в Архызе сошла в Карачаево-Черкесии

Сход снежной лавины случился сегодня в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии. Информации о возможных пострадавших пока нет.

ЧП произошло сегодня в поселке Архыз в КЧР, о нем сообщило МЧС республики.

В ведомстве пояснили, что на населенный пункт сошла лавина. От снежной массы частично были повреждены два кемпинга, а также автомобиль.

Сейчас на месте событий ведутся аварийно-спасательные работы, в них участвуют 13 человек, выясняется объем сошедшей лавины.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала"

– МЧС КЧР