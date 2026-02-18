Четыре гостевых дома на Архызе пострадали из-за лавины

Лавина сошла сегодня на поселок Архыз, в результате пострадали несколько строений, включая гостевые дома.
В МЧС России рассказали об ущербе, нанесенном лавиной в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сегодня.
"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля"
– МЧС России
Данных о пострадавших нет, расчисткой территории занимаются более 70 человек и 20 единиц инженерной техники.
По предварительным оценкам, объем сошедшей снежной массы – почти 135 тыс кубометров.
"Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка"
– МЧС России