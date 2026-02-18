Вестник Кавказа

Четыре гостевых дома на Архызе пострадали из-за лавины

Четыре гостевых дома на Архызе пострадали из-за лавины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавина сошла сегодня на поселок Архыз, в результате пострадали несколько строений, включая гостевые дома.

В МЧС России рассказали об ущербе, нанесенном лавиной в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сегодня.

"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля"

– МЧС России

Данных о пострадавших нет, расчисткой территории занимаются более 70 человек и 20 единиц инженерной техники.

По предварительным оценкам, объем сошедшей снежной массы – почти 135 тыс кубометров.

"Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка"

– МЧС России

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.