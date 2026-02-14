Бочоришвили заявила о стратегической ошибке ЕС в отношениях с Грузией

Мака Бочоришвили заявила, что Брюсселю не хватает стратегического мышления, а политика давления на власти Грузии является ошибочной.

Глава дипведомства Грузии Мака Бочоришвили заявила, что политика давления в отношении Тбилиси, которую проводит ЕС, является стратегической ошибкой. По словам Бочоришвили, у Брюсселя наблюдается нехватка стратегического видения.

"В европейских институтах сегодня наблюдается дефицит стратегического видения и объективной оценки процессов как в отношении Грузии, так и в более широком контексте"

– Мака Бочоришвили

По словам главы грузинской дипломатии, власти страны не выступают против международных организаций, а только делятся оценками, которые основаны на опыте взаимодействия Тбилиси с международными институциями.

Напомним, ранее Евросоюз приостановил безвиз для граждан Грузии, которые являются владельцами дипломатических и служебных паспортов. Власти Грузии заявили, что подобные действия не окажут влияния на политику страны.