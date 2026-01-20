Новое такси Fasten запустит в марте "Яндекс"

Новое доступное такси появится в России в следующем месяце, информацией поделились в пресс-службе компании "Яндекс".
"В марте 2026 года "Яндекс" запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов"
– компания
Отмечается, что уже в марте такси Fasten будет работать более чем в 300 городах России.
Новое такси рассчитано в первую очередь на молодежь, которая благодаря доступным тарифам сможет перемещаться по городу по повседневным делам на такси.
Такси Fasten будет иметь различные тарифы:
- Share – поездка с попутчиком,
- Fasten – базовый тариф,
- Comfort – тариф среднего класса,
- Comfort+ – тариф повышенного класса,
- Business – авто представительского класса для особых случаев.
"В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине"
– Яндекс