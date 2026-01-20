Новое такси Fasten запустит в марте "Яндекс"

С весны в сотнях городах РФ начнет работать новый сервис такси Fasten от компании "Яндекс". Он будет иметь собственное приложение и доступные тарифы.

Новое доступное такси появится в России в следующем месяце, информацией поделились в пресс-службе компании "Яндекс".

"В марте 2026 года "Яндекс" запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов"

– компания

Отмечается, что уже в марте такси Fasten будет работать более чем в 300 городах России.

Новое такси рассчитано в первую очередь на молодежь, которая благодаря доступным тарифам сможет перемещаться по городу по повседневным делам на такси.

Такси Fasten будет иметь различные тарифы:

Share – поездка с попутчиком,

Fasten – базовый тариф,

Comfort – тариф среднего класса,

Comfort+ – тариф повышенного класса,

Business – авто представительского класса для особых случаев.

"В сервисе предусмотрены опции для заказа такси с детьми, животными и габаритным багажом, а также для пользователей с ограниченными возможностями. Во время поездки действует страхование для всех, кто находится в машине"

– Яндекс