Самое дешевое такси в России можно найти в Ингушетии

Стало известно, где в России поездка в такси обходится дешевле всего. Лидером оказалась Ингушетия, где такси стоит в 2,5 раза дешевле, чем в среднем по стране.

Самое доступное такси в России можно найти на Северном Кавказе, в Ингушетии.

В декабре прошлого года 1 км поездки на такси в Ингушетии обходился в 18 рублей, следует из статистических данных, пишет РИА Новости.

Также в число регионов с дешевым такси вошли: Липецкая область, Чечня, Ставропольский край, Тверская область, Карачаево-Черкесия и еще несколько регионов. В них 1 км пути на такси стоит 25-30 рублей при средней стоимости по РФ чуть более 50 рублей за 1 км.

Дороже всего такси обходится в северных регионах – в Ненецком автономном округе, ЯНАО и на Чукотке, – свыше 120-170 рублей за 1 км.