В Ингушетии на развитие сел направят почти 340 млн рублей

Около 340 млн рублей направят власти Ингушетии на развитие сел в этом году. Средства пойдут на строительство и благоустройство.

– пресс-служба правительства республики

Отметим, что на развитие сельских территорий за последние шесть лет в республике потратили свыше 3 млрд рублей. Средства были направлены в рамках госпрограммы.

Ранее стало известно, что власти республики направят около 200 млн рублей на экологический проект восстановления русла реки Назранка.