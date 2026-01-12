Вестник Кавказа

В Ингушетии на развитие сел направят почти 340 млн рублей

В Ингушетии на развитие сел направят почти 340 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 340 млн рублей направят власти Ингушетии на развитие сел в этом году. Средства пойдут на строительство и благоустройство.

Порядка 340 млн рублей направят на развитие сел в Ингушетии. Средства пойдут на строительство школы-интерната и обустройство общественных пространств. 

"В этом году на развитие сельских территорий республики предусмотрено 339 млн рублей"

– пресс-служба правительства республики 

Отметим, что на развитие сельских территорий за последние шесть лет в республике потратили свыше 3 млрд рублей. Средства были направлены в рамках госпрограммы. 

Ранее стало известно, что власти республики направят около 200 млн рублей на экологический проект восстановления русла реки Назранка.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
365 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.