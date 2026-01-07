Вестник Кавказа

Власти Ингушетии выделят почти 200 млн рублей на оздоровление реки Назранка

Власти Ингушетии выделят почти 200 млн рублей на оздоровление реки Назранка
В Ингушетии восстанавливают экологическое равновесие водных ресурсов: в рамках федерального проекта отчистят русла Назранки и Яндырки.

В рамках федерального проекта по сохранению водных ресурсов "Вода России" власти Ингушетии направят 196,7 млн рублей на работы по восстановлению экологического состояния реки Назранка. Об этом рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Проект будет состоять из разработки проектно-сметной документации в нынешнем году и непосредственных работ по расчистке русла реки, которые запланированы на будущий год.

Минприроды Ингушетии заявило, что реализация плана восстановит равновесие флоры и фауны Назранки и прибрежных территорий. Более того, итогом работ по оздоровлению реки также станет повышение качества жизни населения за счет создания наиболее благоприятной экологической среды.

Ранее в Ингушетии был реализован проект по очищению русла реки Сурхахи, также были начаты работы на реке Яндырка, окончание которых предполагается до наступления 2027 года.

За прошедший год эко-волонтеры восстановили более 600 км береговых линий.

