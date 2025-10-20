В Ингушетии появится технопарк алюминиевой промышленности

Новый технопарк со специализацией на алюминиевой промышленности откроется в Ингушетии. Объем вложений составит около 900 млн рублей.

В Ингушетии появится новое промышленное предприятие. Власти страны анонсировали строительство технопарка, который будет специализироваться на обработке алюминия. Строительство должно стартовать в этом году, работы планируется завершить в 2027 году.

Согласно данным правительства республики, в проект планируется вложить около 900 млн рублей, при этом около 500 млн составят бюджетные субсидии.

Технопарк соберет под одной крышей порядка 14 производств. Реализация проекта будет осуществляться в рамках конкурсной федеральной программы.