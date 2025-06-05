Ингушетия примет российско-грузинский форум молодежи

Форум молодежи России и Грузии пройдет в ингушской Назрани 23-25 октября. Порядка 100 участников прибудут на международное мероприятие.

В республике Ингушетия на предстоящей неделе примет российско-грузинский молодежный форум.

Международное мероприятие пройдет с 23 по 25 октября.

"Цель форума – обмен опытом и укрепление дружественных связей между молодежью двух стран. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества и реализовать совместные проекты"

– сообщение организаторов

На мероприятии ожидается порядка 100 участников из разных регионов России и Грузии. Молодежь России и Грузии встретится в Назрани.

Как ранее сообщал глава республики Махмуд-Али Калиматов, Ингушетия – подходящее место для такого форума, так как на протяжении веков взаимоотношения народов Кавказа строились на принципах добрососедства, уважения и культурного обмена.

Форум проводят совместно Торгово-промышленная палата (ТПП) Ингушетии при поддержке правительства региона, Российско-Грузинский деловой совет при ТПП России, Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в РФ.