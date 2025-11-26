Отдых в Турции: рекомендаций по отказу нет – РСТ

Российский союз туриндустрии прокомментировал текущую ситуацию в Турции – в организации уточнили, что никаких рекомендаций по отказу от отдыха в этой стране нет.

Официальные органы не выпускали рекомендаций относительно сложившейся на данный момент ситуации в Турции, необходимости отказываться от поездок в эту страну нет, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Таким образом в РСТ прокомментировали сообщения в СМИ о предотвращении силовиками попыток терактов в Стамбуле. В организации уточнили, что на сегодняшний день никаких негативных ситуаций с туристами не зафиксировано, при этом ситуация в Турции стабильна.

"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо официальные рекомендации, требующие воздержаться от поездок в Турцию. Страна на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень готовности к обеспечению безопасности иностранных гостей, включая периоды массовых праздников"

– РСТ

В комментарии отмечается, что достаточно часто незадолго до новогодних праздников появляются такие сообщения о возможных угрозах в Турции, причем, как правило, они не находят официального подтверждения. В то же время, службы безопасности в это время всегда действуют в усиленном режиме.