Новый курорт в Турции может стать конкурентом Анталье

В Турции активно развивается и строится новый курорт. Мерсин может стать для туристов альтернативой Анталье – с более долгим пляжным сезоном и уникальной гастрономией.

На Средиземном море в Турции развивается новый курорт – Мерсин, он может оттянуть часть туристов у Антальи, давно знакомой россиянам.

Мерсин находится восточнее Антальи на 500 км, он расположен ближе к границе Турции и Сирии и прежде здесь отдыхали в основном туристы с Ближнего Востока. Сейчас Мерсин намерен выстроить новую стратегию развития туристической отрасли.

В Мерсине пляжный отдых может длиться восемь месяце в году, в отличие от Антальи. Также есть возможности для горного, зимнего, медицинского туризма. Между Москвой и Мерсином есть прямое авиасообщение – в регионе строится первая АЭС Турции, на объекте задействованы российские специалисты.

"Мерсин – это один из первых курортных регионов Турции, который появился еще до Аланьи и Антальи. Я думаю, что у него хорошее будущее, особенно после открытия аэропорта и с учетом поддержки от правительства"

– координатор по России и СНГ туроператора PEGAS Touristik Орхан Санджар

Он добавил, что многие отели в Мерсине будут работать не в формате "все включено", а предложат туристам завтраки или полупансион, в расчете, что туристы будут выходить за переделы отелей и знакомиться с культурой и кухней региона.

"Все включено" в Мерсине убьет местный колорит, уверен он. Такое же мнение и другого эксперта, директора по корпоративным и культурным мероприятиям Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) Мехметхан Келькит.

"Мерсин предлагает своим гостям исключительные кулинарные впечатления с уникальными блюдами, которые по-настоящему передают дух города. Это мерсинская бурма, тарсусский кебаб, тантуни и фындыклы маджун (ореховая паста)"

– Келькит

На курорте строятся современные отели, сооружается необходимая инфраструктура, привлекаются инвесторы, а также туристы, в том числе из РФ. Уже к 2027 году Мерсин рассчитывает на турпоток из России до 1 млн человек, а общий иностранный турпоток может составить 5 млн человек.

При этом турпоток Антальи уже в 2025 году составит около 17 млн человек – около 4,5 млн туристы из России, пишет АТОР.