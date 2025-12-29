Российскую галерею искусств достроили в Севастополе

В Севастополе появилась Российская галерея искусств (РГИ), поделился губернатор города Михаил Развожаев 30 декабря.
"На мысе Хрустальном завершено строительство Российской галереи искусств - крупнейшего художественного музея на юге России"
– Михаил Развожаев
Выставочные пространства новой трехэтажной галереи составляют 3 тыс кв м, пространство поделено на четыре зала. Одновременно в залах музея смогут находиться 800 человек.
В новом здании разместятся залы классического искусства, современного искусства, коллекции частных собраний, а также зал героев Севастополя.
Также на территории планируется запустить центры образования и творчества, исследований и реставрации, цифрового искусства.
Кроме того, в севастопольской галерее искусств будет действовать театра кукол с залом на 43 зрителя.
Галерея появилась в рамках культурного кластера.