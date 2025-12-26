Турпоток в Севастополе вырос в два раза за год

Количество туристов, приехавших в Севастополь, в текущем году составило свыше 500 тыс человек, что почти в два раза больше, по сравнению с прошлогодними показателями, сообщило руководство города.

В Севастополе в период 2025 года побывало почти полмиллиона гостей, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Этот показатель, по его словам, почти в два раза больше, чем данные о туристическом потоке 2024 года.

"У нас в этом году около 500 тыс туристов, но это те, кто приехал и остановился хотя бы на одну ночь в городе"

— Михаил Развожаев

Кроме того, он подчеркнул, что еще большее количество гостей города были в Севастополе и без ночевки – почти 5 млн человек посетили город одним днем.