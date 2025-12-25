Крым в новогодние праздники 2026: где отдохнуть, что посмотреть и куда поехать?

Новый год 2026 в Крыму обещает стать по-настоящему сказочным: во многих городах полуострова уже выпал снег, программа новогодних мероприятий составлена, а число интересных локаций на самый разный вкус порадует каждого. Что делать в Крыму в новогодние праздники, что посмотреть и о чем нужно помнить - рассказываем в нашем материале.

Какой будет погода в Крыму на Новый год 2026?

Новогодняя погода на полуострове на удивление зимняя в конце 2025 года: средняя дневная температура не превышает - 1 ℃, а ночью опускается до -5 -6 ℃. 31 декабря в большинстве городов Крыма, включая Симферополь, синоптики обещают от 0 до - 1 ℃ днем. На протяжении всех дней накануне Нового года ожидается снег. Сразу после 31 декабря будет потепление до +5 +8 ℃ и пасмурная погода.

Где отдохнуть в Крыму на новогодние праздники?

На Новый год в Крыму можно остановиться в любом городе или посёлке, однако комфортнее будет в городах, где инфраструктура мало зависит от сезона. Наиболее оптимальным вариантом могут стать:

Симферополь, столица полуострова, откуда можно добраться до любой туристической локации за один-два часа;

Ялта и Алушта, откуда с лёгкостью можно отправиться на экскурсии по крымским дворцам, а также в Ботанический сад;

Судак, из которого можно за полчаса добраться до Нового света и арт-кластера ”Таврида”;

Феодосия, из которой можно поехать в Керчь или Судак.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многочисленные туристические поселки - тоже отличный вариант для размещения на новогодние праздники в Крыму, однако в этом случае стоит учитывать тот факт, что не все сезонные кафе и рестораны, а также развлекательные объекты доступны зимой.

Где остановиться на Новый год в Крыму?

Вариантов размещения в Крыму на новогодние праздники - масса: от отелей с бассейнами и по системе ”всё включено” до посуточного жилья.

Самый недорогой вариант - это посуточное жилье. В Ялте, например, можно снять однокомнатную квартиру недалеко от центра от 2 тысяч рублей за ночь; в Симферополе и Алуште - от 2,5 тысяч; в Феодосии - от 1,5 тысяч.

Отели с завтраками и гостевые дома в новогодние праздники в крымских городах обойдутся от 4 тысяч рублей за ночь;

Стоимость проживания в крымских отелях в системе ”всё включено” начинается от 16 тысяч рублей.

Где отметить Новый год в Крыму?

Новый год 2026 можно встретить как в столице Крыма, где в этом году на главной площади (площадь Ленина) установили невероятно красивые инсталляции, так и в одном из приморских городов. Новогодние ярмарки, в том числе и 31 декабря, пройдут в Симферополе, Ялте и в арт-кластере ”Таврида”. Многие кафе и рестораны в больших городах Крыма будут работать в новогоднюю ночь как минимум до 02:00, однако чтобы в них наверняка попасть, следует заранее забронировать место. Те, кто предпочитает встречать Новый год в более спокойной атмосфере, могут отправиться на вечернюю прогулку по набережной одного из прибрежных городов, полюбоваться на новогодние елки и украшенные улицы. В свою очередь практически все большие отели Крыма предлагают новогоднюю программу 2026 с концертами и конкурсами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать в Крыму на новогодние праздники?

Для тех, кто планирует остаться в Крыму на новогодние праздники, точно найдётся чем заняться. Среди интересных мероприятий можно выделить следующие:

1 января Судак устраивает ”Средневековый Новый год”, который начнется в Генуэзской крепости в 12:00;

до 8 января в арт-кластере ”Таврида” (по предварительной онлайн-регистрации) будет проходить морская елка;

со 2 по 7 января Ай-Петри приглашает в резиденцию Деда Мороза.

Также в новогодние праздники будут работать большинство музеев Крыма, включая дворцы, краеведческие и историко-археологические музеи.

Желающие побывать в крымских горах на новогодних выходных 2025-2026 могут отправиться на Кара-Даг в Коктебеле, Белую скалу в Белогорске или Ай-Петри в Ялтинском округе.

Для тех, кто любит парки и зоопарки, хорошие варианты новогоднего досуга парк Айвазовского в Партените, Никитский ботанический сад в посёлке Никита (городЯлта), сафари-парк ”Тайган” в Белогорске и ялтинский зоопарк ”Сказка”.

Что важно помнить перед поездкой в Крым?