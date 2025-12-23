Дополнительные поезда в Крым назначат на новогодние праздники

Еще два поезда введут в крымском направлении на приближающиеся новогодние праздники, рассказали в компании "Гранд сервис экспресс".

Компания "Гранд сервис экспресс" запустит на новогодние праздники два дополнительных поезда в Крым, рассказал руководитель ее крымского подразделения Альберт Садретдинов.

"На новогодние праздники мы будем добавлять два дополнительных поезда, которые будут следовать (в Крым - ред.) из Санкт-Петербурга и Москвы"

– Альберт Садретдинов

Он уточнил, что в общей сложности на новогодних праздниках будут курсировать 12 поездов. В дороге Новый год отпразднуют 8,5 тыс пассажиров, они получат подарки от транспортной компании.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Крым и обратно будут двигаться 32 состава "Таврия".