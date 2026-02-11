МИД Турции осудил решение Израиля по Западному берегу

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, в котором выразило решительное осуждение решению Тель-Авива по Западному берегу реки Иордан.

Анкара решительно осудила решение израильских властей по расширению поселенческой деятельности и утверждению юрисдикции Израиля на Западном берегу реки Иордан, соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Турции.

"Мы самым решительным образом осуждаем последнее решение правительства Израиля, направленное на навязывание своей власти на оккупированном Западном берегу и расширение поселенческой деятельности"

– МИД Турции

В дипломатическом ведомстве охарактеризовали такие шаги Тель-Авива как нарушение международного права, указав, что они не имеют юридической силы.

Кроме того, в заявлении говорится, что у Израиля нет суверенитета над оккупированными палестинскими территориями, а реализуемая им политика подрывает усилия по достижению двухгосударственного решения.

Также МИД Турции призвал мировое сообщество к принятию решительной позиции. Министерство еще раз подтвердило свою поддержку создания независимого и суверенного государства Палестина.