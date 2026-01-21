Столица Израиля возглавила список самых загрязненных городов мира на 14 февраля

Пыльная буря, накрывшая Тель-Авив и Иерусалим, значительно ухудшила экологическую ситуацию в городах Израиля. Согласно рейтингу IQAir, крупнейшие города страны стали самыми загрязненными в мире.

Тель-Авив и Иерусалим оказались самыми загрязненными городами мира по оценкам на 14 февраля, передают израильские СМИ. Всему виной — пыльная буря, которая накрыла израильские города.

По данным аналитиков из IQAir, уровень загрязнения воздуха в Тель-Авиве превысил 2 тыс AQI. Почти 600 AQI насчитали в Иерусалиме.

Пыльная буря в израильской столице спровоцировала не только загрязнение воздуха, но и почти нулевую видимость. В городе фиксируются сильные порывы ветра. Власти советуют гражданам оставаться дома.