В Тель-Авиве ответили на предложение Трампа вступить в "Совет мира" по Газе

Биньямин Нетаньяху объявил о готовности вступить в состав "Совета мира" по Газе, созданного по инициативе США. Израиль дал положительный ответ на приглашение Трампа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа и заявил о готовности войти в состав "Совета мира" по сектору Газа, сообщили в администрации израильского премьер-министра.

Новый международный орган был учрежден по инициативе и под председательством президента Соединенных Штатов для стабилизации ситуации в секторе Газа. Стабилизационный механизм "Совета" должен выполнять надзорную функцию и выступать медиатором между новосозданным административным представительством палестинской стороны (комитетом технократов), ХАМАС и государством Израиль.

Ранее израильская сторона выражала несогласие с составом участников нового регуляторного органа по палестинскому Израиля, в частности из-за участия Турции в исполнительном комитете "Совета мира".

