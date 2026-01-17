Снос штаб-квартиры БАПОР: ООН предупреждает о прецеденте для всех мировых организаций

Штаб-квартира БАПОР в Восточном Иерусалиме была разрушена бульдозерами под наблюдением властей. Глава агенства ООН заявил, что это часть системного давления, создающая опасный прецедент для всего международного сообщества.

Израильские власти продолжают антипалестинскую политику: бульдозерами были снесена штаб-квартира Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР / UNRWA), сообщает пресс-служба агентства.

Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, офисы агентства в оккупированном Восточном Иерусалиме были разрушены утром 20 января под наблюдением представителей законодательных органов и члена правительства, чьи имена не были названы.

"Израиль демонстрирует новый уровень открытого и преднамеренного пренебрежения международным правом. (...) Это представляет собой беспрецедентное нападение на агентство Организации Объединенных Наций и его помещения"

– Филипп Лаззарини

Подобные действия израильской стороны рассматриваются Лаззарини как настойчивое продолжение политики по уничтожению "идентичности палестинских беженцев".

Ранее представители израильских государственных структур ворвались медицинский центр помощи БАПОР в Восточном Иерусалиме, отдав приказ о его закрытии. Генеральный комиссар Агентства также сообщил, что в ближайшие недели ожидается прекращение подачи воды и электричества во все учреждения ООН, помогающие перемещенным палестинцам, включая больницы и школы. Агентство Associated Press рассказало о применении слезоточивого газа в палестинской деревне Каландия на Западном берегу.

"То, что происходит сегодня с БАПОР, завтра может произойти с любой другой международной организацией или дипломатической миссией — будь то на оккупированной палестинской территории или в любой другой точке мира"

– Филипп Лаззарини

БАПОР многие десятилетия оказывает помощь беженцам на территории Западного берега, Восточного Иерусалима, Сирии, Иордании и Ливана. В частности, Агентство занимается организацией деятельности школ и медицинских учреждений, а также созданием и поддержкой инфраструктуры лагерей беженцев. Израильский парламент в 2024 на законодательном уровне запретил деятельность агентства ООН на территориях, которые Израиль считает своими (международные организации рассматривают Западный берег, Восточный Иерусалим и Газу оккупированными палестинскими территориями).