Израиль недоволен Исполкомом Совета мира по Газе

Израиль выразил протест против назначения палестинских политиков в Исполком Совета мира по Газе без согласования с Тель-Авивом и анонсировал в связи с этим звонок главы МИД Гидеона Саара в США.

Пресс-служба канцелярии председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху озвучила негативную оценку опубликованного на сайте Белого дома США состава палестинской структуры, которая будет выполнять в секторе Газа распоряжения Совета мира – Исполнительного комитета по Газе.

В канцелярии подчеркнули, что Вашингтон не утверждал этот состав в координации с Тель-Авивом, как и не договаривался о моменте его публикации. Более того, по оценке израильской стороны, в Исполкоме Совета мира по Газе в текущем виде есть не соответствующие интересам Израиля элементы.

"Объявление состава исполнительного комитета по Газе, подчиняющегося Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

В связи с этим Нетаньяху уже распорядился об организации переговоров главы МИД Израиля Гидеона Саара с госсекретарем США Марко Рубио для прояснения обстоятельств формирования Исполкома Совета мира и возможности его корректировки.

Напомним, что руководителем Исполкома Совета мира по Газе назначен палестинский политик Али Абдель Хамид Шаас.